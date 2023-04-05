Дачный эксперт объяснил, как вырастить морковь через рассаду и зачем это делать

Однако выращивать морковь рассадой не рекомендуется, это почти никто не практикует. Почему? Легко повредить корень при пересадке, тогда он выростет кривым и деформированным.

Кроме этого, корешок этот очень длинный, найти под него рассадные стаканчики довольно сложно. А если и найдете, то он займет много места на окне.

И все же выход есть. Рассаду можно получить такими способами, чтобы потом ее не пересаживать, а сразу отправлять в открытый грунт или в теплицу.

Трубочки из бумаги

Сворачиваем кулечек из бумаги, наполняем землей. В диаметре трубочка составляет около 3 см. В каждую трубочку сажаем семечко моркови. Кулек ставим в стаканчик для рассады.

Когда надо будет переносить морковь на грядку, делаем это вместе с кульком. Просто и легко, и урожай будет на 3 недели раньше.

Выбирайте бумагу, которая быстро разлагается в земле. При этом она должна быть плотная, чтобы могла держать форму. Подойдет газетная бумага, сложенная вдвое.

Журнальные листы с картинками не берите, краска на них может быть токсична.

Букетно-кустовой вариант

Берем тару большой высоты, заполняем землей и сеем туда несколько семечек. К моменту высадки вынимаем весь ком земли и сразу погружаем на грядку, стараясь не зацепить корешки.

Морковь не прореживаем, так и выращиваем кустиком-букетом. Подойдет для тех сортов, что дают мелкие плоды, которые сразу идут в пищу, а не оставляются на хранение.

В теплице такие морковки можно есть уже в середине мая. В открытом грунте - в начале лета. Для крупных сортов способ не подходит.