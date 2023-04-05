Сделайте это для пионов весной, и они поразят своим пышным цветением

Обрезку пионов делают осенью, а весной дополнительно удаляют поврежденные и отмершие побеги.

Вокруг куста нужно удалить сухую траву и взрыхлить землю. Если на участке грунт имеет повышенную кислотность, то ее следует раскислить – при перекопке внести золу или доломитовую муку в расчете 100 г на 1 м.кв.

При появлении из земли первых ростков, куст нужно полить розовым раствором марганцовки.

В последних числах апреля пионы опрыскивают средством против грибковых инфекций: раствором медного купороса или бордосской жидкостью (разводится по инструкции к препарату).

Три весенние подкормки

Первый раз кустарник подкармливают в начале марта, когда растение еще не проснулось. В приствольный круг нужно внести карбамид или азофоску: развести 20 г на 10 л воды. А затем нужно замульчировать растение слоем компоста.

Вторая подкормка проводится в начале мая. Куст нужно хорошо пролить и подкормить жидким настоем коровяка из расчета 1 кг на 10 л воды.

Третью подкормку проводят фосфорно-калийными удобрениями (разводятся по инструкции), когда появляются бутоны.

Активный рост пионов начинается в мае с приходом тепла. В это время нельзя допускать пересушивания грунта. Если нет дождей, то кусты нужно регулярно и обильно поливать: раз в неделю по 3 ведра воды под один куст.