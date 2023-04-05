Ученые из Тулейнского университета выяснили, что частые простуды повышают риск деменции

Исследование проводилось на самцах мышей, их возраст примерно соответствовал 40 годам у человека.

Как оказалось, в случае частых воспалений, которые бывают при ОРВИ, нейронные связи в мозге разрушаются.

В результате происходит снижение когнитивных функций, ухудшение памяти. Все эти признаки характерны для деменции.

Ученые отметили, что такие проявления наблюдались у мышей после пятикратного повторения воспаления.

Но люди болеют значительно больше в течение своей жизни, а изменения в мозге могут иметь накопительный эффект.