Институт восточной медицины в Тэджон: кимчи помогает снизить уровень сахара в крови

Так называется ферментированный корейский продукт, сделанный из капусты или дайкона путем ферментации.

Ученые провели исследование существующих работ по этой теме, чтобы установить, как потребление кимчи влияет на организм.

Им удалось выяснить, что продукт способствует снижению процента жира, уровня холестерина и концентрации сахара в крови.

При этом в кишечнике увеличивается количество полезных бактерий, что положительно сказывается на его работе.

Кимчи также способствует нормализации артериального давления, улучшению состояния кожи и снижению индекса массы тела.