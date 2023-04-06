Назван лучший способ уничтожения болезней и вредителей в теплицах с гарантией стерильности

Самое эффективное и простое средство — дымовые шашки для теплиц. В зависимости от состава, способа применения и принципа действия они бывают серными, табачными, с перметрином, гексахлораном и пр.

Шашки устанавливаются в теплице и поджигаются через специальный фитиль. Далее начинается их процесс тления, в ходе которого выделяется сильный дым, напоминающий густой туман, который полностью заполняет теплицу. Он уничтожает всех вредителей, а также болезнетворные бактерии, после чего теплица полностью очищается от губительной для растений микрофлоры.

Дым от шашек обладает резким неприятным запахом и является опасным для организма. Поэтому находиться в теплице при горении шашек нельзя. Изделия можно использовать для аналогичной обработки и других помещений — например, подвалов, гаражей, сараев, прочих хозпостроек, при условии соблюдения мер противопожарной безопасности.

В зависимости от размера и состава шашки тление может продолжаться от нескольких часов до суток. После того как она погаснет, необходимо проветрить теплицу (желательно сквозняком) в течение как минимум нескольких часов.