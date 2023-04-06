Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище российской столицы

11:59 2023-04-06

6 апреля 2022 года скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ровно через год, сегодня, состоялось открытие памятника политику.

Владимир Вольфович Жириновский предан земле на Новодевичьем кладбище российской столицы.

Здесь же политику возведен памятник, открытие которого состоялось сегодня, 6 апреля 2023 года, ровно через год после кончины известной личности.

На открытии монумента присутствовало пару сотен человек, в числе которых соратники Жириновского по партии ЛДПР, близкие.

На постаменте выгравирована надпись, обозначающая жизненное кредо погибшего лидера ЛДПР: "Я буду защищать русских!".

Напомним, что в марте минувшего года у политика резко ухудшилось самочувствие: увеличилась площадь поражения лекгих, наблюдался септический шок.

6 апреля Владимира Вольфовича не стало...