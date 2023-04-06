Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище российской столицы

Владимир Вольфович Жириновский предан земле на Новодевичьем кладбище российской столицы.

Здесь же политику возведен памятник, открытие которого состоялось сегодня, 6 апреля 2023 года, ровно через год после кончины известной личности.

На открытии монумента присутствовало пару сотен человек, в числе которых соратники Жириновского по партии ЛДПР, близкие.

На постаменте выгравирована надпись, обозначающая жизненное кредо погибшего лидера ЛДПР: "Я буду защищать русских!".

Напомним, что в марте минувшего года у политика резко ухудшилось самочувствие: увеличилась площадь поражения лекгих, наблюдался септический шок.

6 апреля Владимира Вольфовича не стало...