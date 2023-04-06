Кефир защитит томаты от болезней: такое средство гарантирует здоровье и огурцам

Обработка растений из простых, копеечных средств дает отличные результаты. Овощи растут быстрее, им не страшны болезни и вредители.

Сразу после посадки рассады томатов или огурцов в теплице нужно под крышей (рядом с форточкой) подвесить флакончики с йодом. Это позволит уничтожить возбудителей болезней, которые могли проникнуть в теплицу.

Через 10 дней нужно провести другую манипуляцию. Для этого смешать 1 л кефира и полстакана зольного порошка. Добавить туда 3 ст.л. меда, 10 капель йода. Все развести в ведре с подогретой водой.

Под каждый куст огурцов вылить по 1 л раствора. Для томатов вполне достаточно половины этого объема.

Повторять такую обработку примерно раз в две-три недели на протяжении всего сезона. Урожай и качество плодов порадует неимоверно!