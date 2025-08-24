В 1939 году, Адольф Гитлер преподнёс роскошный Mercedes-Benz — королю Непала Трибхувану

Доставка машины была непростой: Непал не имел развитой дорожной сети, и автомобиль пришлось буквально втаскивать в страну вручную.

По крутым горным тропам через Гималаи десятки носильщиков тянули тяжёлый Mercedes, предназначенный для единственного асфальтированного отрезка дороги в Катманду.

Это сделало машину не просто роскошью, а почти сакральным предметом, окружённым мифами.

Для Гитлера это был тонкий политический ход: укрепление влияния в Азии и демонстрация немецкой промышленной мощи.

Для Непала беспрецедентный контакт с внешним миром и символ статуса в глазах как элиты, так и простого народа.

Сегодня эта история звучит почти гротескно: в условиях нищеты и бездорожья — сверкающий символ нацистского автопрома в сердце Гималаев.

Но она стала частью наследия обеих стран, странным узлом на пересечении политики, техники и истории.