В 1939 году, Адольф Гитлер преподнёс роскошный Mercedes-Benz — королю Непала Трибхувану

Доставка машины была непростой: Непал не имел развитой дорожной сети, и автомобиль пришлось буквально втаскивать в страну вручную.
По крутым горным тропам через Гималаи десятки носильщиков тянули тяжёлый Mercedes, предназначенный для единственного асфальтированного отрезка дороги в Катманду.
Это сделало машину не просто роскошью, а почти сакральным предметом, окружённым мифами.
Для Гитлера это был тонкий политический ход: укрепление влияния в Азии и демонстрация немецкой промышленной мощи.
Для Непала беспрецедентный контакт с внешним миром и символ статуса в глазах как элиты, так и простого народа.
Сегодня эта история звучит почти гротескно: в условиях нищеты и бездорожья — сверкающий символ нацистского автопрома в сердце Гималаев.
Но она стала частью наследия обеих стран, странным узлом на пересечении политики, техники и истории.