Сладкие апельсины можно отличить от кислых по одной маленькой детали

При покупке этих сладких оранжевых плодов люди чаще ориентируются на их цвет, форму, состояние кожуры. Но по этим факторам вряд ли удастся определить, сладкий апельсин или кислый.

На самом деле, существует один лайфхак, усвоив который можно почти безошибочно выбрать сладкие цитрусовые. Причем научить этому способу можно даже ребенка.

Если посмотреть на "попку" апельсина, то на ней будут заметны образования в виде небольшой "точки" либо "кружочка". Это и есть главный маркер вкуса плода!

Если его кожура гладкая, а внизу имеется маленькая точка, то почти стопроцентно плод окажется кислым. Если же снизу есть небольшая выемка круглой формы - то вам попался сладкий апельсин, и можно смело его покупать.