Размножить петунию: как упростить и облегчить процесс

С чего начать процесс размножения петунии черенками? С обрезки верхушки побега. Эта операция проводится в мае. Срезать нужно 4-5 см, очистить от листьев, оставив точку роста и 2-3 верхних листика.

Затем нужно заполнить контейнер грунтом и вермикулитом (1:1). Увлажнить и с помощью карандаша сделать углубления для посадки.

Черенки после срезки должны отдохнуть минут 15 - чтобы ранки подсохли. После этого низ каждого растения опудрить Корневином, опустить в лунку и уплотнить почву вокруг посадки.

Опрыскать черенки из пульверизатора и поставить в светлое прохладное место. Следить, чтобы грунт не пересох (опрыскивать дважды в день). В первые 2 дня можно сделать парничок из полиэтиленового пакета. Но не забывать проветривать.

Через пару недель черенки сформируют хорошую корневую систему, и их надо пересадить в рассадные стаканчики. А еще через 2 недели - уже и в грунт.