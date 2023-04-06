Эксперт по садовым деревьям перечислила все необходимые подкормки для малины за год

Показываем вам перечень всех подкормок малины, начиная с тех, что проводятся ранней весной.

В апреле кустарнику нужен азот. Вносим аммиачную селитру, карбамид мочевину. Берем около 30 г на 1 квадратный метр земли.

Можно подкармливать растение раствором: на 10 л воды те же самые 30 г аммиачной селитры. Поливать надо в корневую часть.

Пока не раскрылись почки, нужно также опрыскать малину бордосской жидкостью 3%.

В мае ягодник надо обработать калийно-фосфорным составом. Это может быть древесная зола. На 10 л воды добавляем стакан золы и стакан уксуса 9%.

На каждый квадратный метр уйдет до 3 литров раствора. Землю можно просто посыпать зольным порошком. Тогда берите до двух стаканов на куст.

Если золы не оказалось, используем калимагнезию: 30 г на квадратный метр, плюс 25 г суперфосфата. Конец мая совпадает с обработкой от малинного долгоносика.

Используем битоксибациллин.

В июне поливаем активно, особенно в жару, вносим питательную смесь, можно взять готовый состав в магазине.

В июле начинается плодоношение, значит подкормки отменяем. Полив не ограничиваем.

Август - время обработок от вредителей и болезней. Подойдут Актара, Абига Пик, Хом, бордосская жидкость 1%.

В октябре вносим органику, делаем слой мульчи: 2 ведра компоста на квадратный метр. Это будет последняя подкормка в сезоне.