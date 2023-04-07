Ягоды будет очень много: хвойная мульча под кустом смородины гарантирует шикарный урожай

Опытные дачники экспериментальным путем установили: если каждую весну под куст смородины подкладывать хвою, растению это на пользу.

Во-первых, такая мульча помогает сохранить влагу, которая нужна растению. Во-вторых, разлагаясь, удобряет землю под кустом. В-третьих, не дает расти сорнякам, борется с вредителями и серой гнилью. К тому же спелые ягоды, сорвавшись с ветки, на хвое не гниют и не портятся.

Как правильно сделать такую "шубку" под кустом смородины? Просто стелить ветки хвои на землю нельзя. Их нужно разобрать на маленькие веточки, ошпарить кипятком и просушить.

Затем вырвать сорняки, подрыхлить землю в радиусе 70 см от корня, и устелить ветки так, чтобы земля была покрыта иголками. Поливать и подкармливать растение нужно сквозь эту мульчу.

Раз в месяц подкладывать ветки хвои туда, где образовались проплешины. На зиму хвою надо подгрести к стволу - это будет еще и защитой от грызунов. Чтобы еловые ветви не закисляли почву, нужно периодически посыпать слой мульчи доломитовой мукой.