Мать Татарского простила убийцу сына Трепову

Мать погибшего во время встречи с читателями в питерском кафе военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимовна в интервью SHOT сообщила о том, что простила убийцу своего наследника Дарью Трепову.

Женщина заявила, что всех прощает и отдает их на волю Господа.

Мать военного корреспондента отметила, что ее наследник соблюдал пост, регулярно молился, причащался.

Равиля Ибрагимовна назвала покойного сына воином, который ушел на небо, чтобы и там продолжать бороться.

Ранее сообщалось, что Татарский спас Трепову, оказавшись между ней и статуэткой с бомбой.