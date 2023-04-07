Садовод-эксперт рассказал, откуда у клубники берутся пустоцветы, он назвал пять причин

По словам ученого агронома Анастасии Коврижных, как рассказали в издании БелНовости, есть пять причин, по которым у клубники могут формироваться пустоцветы.

Во-первых, нужна слабокислая почва, близкая к нейтральной, в норме РН должен составлять 2,3-5,6.

Грядки надо раскислить, если нужно, иначе урожая не видать.

Во-вторых, избегайте избытка азота, чтобы не спровоцировать пышный прирост зелени. Это чревато нехваткой влаги.

В-третьих, клубнике могут угрожать низкие температуры, особенно резкие перепады. Это может закончиться гибелью кустов, а не только завязей.

В-четвертых, завязей может не быть, если клубника находится в тени и недополучает солнца.

Пятая причина - вредители. Они тоже могут привести к пустоцветам, особенно долгоносик-цветоед.