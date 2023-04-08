Монтян уверена, что жизнь белорусов будет безопаснее после размещения ядерного оружия

Татьяна Монтян, адвокат, блогер и публицист, в интервью на ОНТ заявила о том, что присутствие ядерного оружия на территории Беларуси сделает жизнь ее жителей безопаснее.

Также она упомянула позицию Польши по украинскому вопросу, считая, что "польский народ в гробу видел эту войну, они не понимают, почему и ради чего должны нести такие потери".

Монтян отметила, что это не мы пришли с войной, а Запад к нам пришел.

Они уничтожили мою страну и хотели уничтожить вашу. Они насыщают оружием все эти толпищи безумных нацистов , которые до сих пор сносят с лица земли Донецк, стреляя исключительно по мирным целям. Они просто кошмарят мирное население.

В заключение Монтян добавила, что Россия и Беларусь должны себя защищать, чтобы их не сожрали по одиночке.

Вот почему размещение ядерного оружия в стране в нынешней ситуации вполне оправдано.