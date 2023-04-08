Доктор Мясников рассказал, какой вид головной боли может привести к инсульту

Популярный теледоктор Александр Мясников в последнем выпуске программы «О самом главном» на канале "Россия" предупредил о возможной опасности недуга, от которого страдает почти каждый третий.

Как уточняет Супер.ру, речь идет о головной боли. Как уточнил эксперт, в зоне риска инсульта оказываются люди, страдающие мигренью, сопровождающейся аурой.

Таким термином специалисты определяют неврологические нарушения, которые появляются перед приступом головной боли.

Человек в такие минуты может перед глазами видеть мушки либо вспышки света, пелену. И даже - слышать несуществующие звуки. В перечне опасных симптомов - покалывание в ногах либо их онемение и даже нарушение речи.

Доктор также отметил, что мигрень без ауры не грозит инсультом. Но это состояние с инсультом запросто можно перепутать, потому при малейших подозрениях на мигрень с аурой необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.