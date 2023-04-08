Огородный эксперт рассказал, как выращивать авокадо на даче

Советами поделился настоящий специалист - председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.

Покупаете спелый авокадо, вынимаете косточку. Дальше так: сделайте в ней до 5 дырочек посередине и подвесьте над водой, налитой в стакан. Погружаться в воду семя не должно.

Ждем несколько дней, раз в два дня меняем воду. Запаситесь терпением, корни будут через 1-2 месяца. Ростки должны подняться на 4 см, после этого отправляйте косточку в землю.

Делаем это весной, когда почва прогрета. Ямку для посадки заполняем перегноем, слой - до 40 см. Посаженный авокадо нужно много поливать. Если грядут заморозки, укройте саженец.

Можно растить авокадо в теплице. В любом случае ждать первого урожая придется долго, до 3 лет. Как ухаживаем: мульчируем, подкармливаем, прореживаем крону.

Удобряем каждые три недели, используя минеральные комплексы. Прореживая, убираем слабые и больные ветки. Зимой авокадо должен находиться под укрытием (пленка, нетканый материал).