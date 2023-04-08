Что добавить в лунку с перцем: какая простая добавка гарантирует фантастический урожай

Чаще всего удобрения под перец вносят еще с осени. Но, как сообщила Белновостям эксперт издания, ландшафтный дизайнер и ученый агроном Анастасия Коврижных, нужные добавки можно внести в лунку весной - при пересадке рассады на постоянное место.

На какие подкормки нужно обратить внимание? На суперфосфат. Это удобрение обеспечивает культуре нормальный рост и развитие.

Каждому саженцу для этого нужно дать по половине чайной ложки вещества.

Перец также любит компост. Но желательно, чтобы ему было минимум три года, прежде чем он будет добавлен в яму при пересадке перца. Норма на одно растение - примерно с поллитра.

Еще один полезный компонент - зола. Ее можно внести как в саму лунку, так и рассыпать рядом с растением после завершения операции по пересадке.