Никас Сафронов подал к Вайлдберриз иск на 10 миллиардов российских рублей

Никас Сафронов возмущен тем, что на известной площадке продают товары под брендом «НИКАС». Знаменитый художник за несанкционированную торговлю товарами с его рисунками и логотипами хочет получить с интернет-магазина 10 миллиардов рублей, сообщает СтарХит.

В исковом заявлении он указал, что рассчитывал урегулировать этот вопрос полюбовно. Для этого осуществил ряд мер - например, отправил претензию с требованием удалить карточки, которые нарушают законодательство в сфере товарных знаков.

По словам истца, маркетплейс не пресек нарушений исключительного права на интеллектуальную собственность, и продолжил продажу продукции с логотипами «НИКАС» и рисунками именитого автора.

Как уточняет издание, на «Вайлдберриз» можно найти множество рзных мелочей с изображениями 67-летнего живописца - от пакетов до наборов для вышивания крестиком.