Крошечный карибский остров Барбадос мечтает изменить всемогущий МВФ

22:38 2023-04-08

Инфляция и геополитическая нестабильность будут доминировать на предстоящих встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), но некоторые небольшие страны, такие как Барбадос, мечтают полностью изменить правила игры.

Странам, наиболее подверженным глобальному потеплению, но не имеющим права голоса на крупных международных форумах, крайне сложно собрать деньги, необходимые для подготовки к будущему.

"Мы считаем, что у нас есть план", - объяснила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли на последней конференции по изменению климата, COP27, в ноябре в Египте. - Бриджтаунская инициатива

Бриджтаунская инициатива предлагает использовать 500 миллиардов долларов в специальных правах заимствования МВФ в качестве залога для создания нового трастового фонда, который будет собирать необходимые деньги.

Развивающиеся страны, страдающие от стихийных бедствий, связанных с изменением климата, должны получить право на двухлетнюю паузу в выплате внешнего долга. 

И эти средства также должны частично поступать от налога на ископаемое топливо.

МВФ уже начал реагировать. В прошлом году он учредил Трастовый фонд устойчивости и стабильности для стран, сталкивающихся с макроэкономическими рисками, связанными с изменением климата и пандемиями.

Барбадос стал первой страной, подавшей заявку на получение этой кредитной линии.