Крошечный карибский остров Барбадос мечтает изменить всемогущий МВФ

Странам, наиболее подверженным глобальному потеплению, но не имеющим права голоса на крупных международных форумах, крайне сложно собрать деньги, необходимые для подготовки к будущему.



"Мы считаем, что у нас есть план", - объяснила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли на последней конференции по изменению климата, COP27, в ноябре в Египте. - Бриджтаунская инициатива



Бриджтаунская инициатива предлагает использовать 500 миллиардов долларов в специальных правах заимствования МВФ в качестве залога для создания нового трастового фонда, который будет собирать необходимые деньги.



Развивающиеся страны, страдающие от стихийных бедствий, связанных с изменением климата, должны получить право на двухлетнюю паузу в выплате внешнего долга.

И эти средства также должны частично поступать от налога на ископаемое топливо.

МВФ уже начал реагировать. В прошлом году он учредил Трастовый фонд устойчивости и стабильности для стран, сталкивающихся с макроэкономическими рисками, связанными с изменением климата и пандемиями.

Барбадос стал первой страной, подавшей заявку на получение этой кредитной линии.