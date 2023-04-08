Мама из США взяла кредит в размере 77 000$, чтобы отправить своего сына с аутизмом в колледж

Получив в 2011 году аттестат о среднем образовании, сын Виппермана захотел продолжить обучение, но ему нужно было поступить на программу, которая наилучшим образом отвечала бы его потребностям, учитывая, что он находится в спектре аутизма.

К счастью, они нашли программу в частном университете в Калифорнии, которая давала сыну Виппермана возможность изучать искусство и дизайн - области, в которых он преуспел, - и Випперман не раздумывала.



Ее сына приняли на программу, и хотя он получил несколько грантов, их не хватило, чтобы полностью покрыть расходы на обучение.

Поэтому сын Випперман получил федеральную студенческую помощь на свое имя, а Випперман взяла родительский кредит PLUS на 77 000 долларов - вид кредита, который родители могут взять для своих детей и который может покрыть полную стоимость обучения.



"Когда у него появилась такая возможность и он был принят, мы собирались заплатить за него. Мне было все равно, потому что я собираюсь подписать его", - сказал Випперман в интервью Insider. "Я собираюсь заплатить. Никогда в мыслях не было, что я не заплачу, и я бы заплатил и сегодня. Так что я просто расписался в родительских кредитах, потому что так поступают родители".