Беларусь заинтересована в абсолютной гарантии безопасности со стороны РФ в случае нападения извне

Вопрос обсуждался в Москве главами России и Беларуси на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

По итогам заседания должна быть подготовлена Концепция безопасности Союзного государства.

Проект документа будет всесторонне обсуждаться, после чего его вынесут на подписание в 2024 году.

По словам посла Дмитрия Крутого, Беларусь заинтересована в получении стопроцентной гарантии своей безопасности в случае нападения извне.

Как заверил Крутой, российский президент поручил в ускоренном темпе завершить работу по обеспечению гарантий безопасности для Беларуси:

Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации в случае некоего военного нападения на нашу республику.

Белорусский дипломат рассказал о степени сотрудничества с РФ в текущий момент: "такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы".

Далее он добавил, что это объясняется сложившимися политическими обстоятельствами, которые призывают к более тесному союзу с Россией, когда "и время, и вызовы совершенно иные".