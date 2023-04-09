Ученые из Калифорнийского университета назвали препарат, который снижает риск заражения венерическими заболеваниями на 70%

В исследовании участвовали 500 человек, которые болели ранним сифилисом, хламидиозом, гонореей или ВИЧ.

Ученые выяснили, то 327 человек из них жили с партнерами, инфицированными ВИЧ, и принимали препараты для профилактики.

Участников исследования разделили на две группы. Одна из них получала стандартную медицинскую помощь.

Во второй группе люди принимали антибиотик доксициклин в течение 24 часов поле незащищенных половых контактов.

Все участники испытания регулярно сдавали анализы. Как оказалось, во второй группе частота заражения половыми инфекциями была на две трети ниже.