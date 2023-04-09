53-летняя актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП

«По предварительным данным, Елену сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло», — говорится в сообщении Red Head Sound.

За свою карьеру она поучаствовала в дубляже почти 700 фильмов, в частности, в дубляже её голосом говорят Кэтрин Зета-Джонс, Люси Лоулесс, Зои Салдана, Лана Паррия, Ева Мендес, Кирстен Данст, Моника Беллуччи, Дрю Бэрримор, Линдси Лохан, Сигурни Уивер и многие другие.

Кроме того, среди ролей Шульман были анонсер из Apex Legends, Сивир из League of Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Луна в Dota 2.