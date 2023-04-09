Садовод с опытом рассказал, как использовать на даче касторовое масло

Касторовое масло - натуральный безвредный продукт, помогающий при выращивании растений.

Изготавливают его из семян клещевины, применяют масло также в космической и авиационной отраслях, а также в медицине.

Касторовое масло помогает укрепить иммунитет слабых, болезненных растений, которые получали плохое питание или плохой уход.

Стимулятор роста готовится так: на литр воды возьмите чайную ложку касторового масла. Применяйте в виде орошения или полива в корневую часть.

После этого очень быстро начнут завязываться бутоны.

Раствором касторового масла подкармливаем растения перед фазой цветения. Достаточно одного раза в месяц.

Перед подкормкой хорошо пролейте землю предварительно отстоявшейся водой.

Все рекомендации по приготовлению и применению раствора надо соблюдать. Передозировка приведет к ожогу растений.