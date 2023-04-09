Садовод с опытом рассказал, как использовать на даче касторовое масло

15:09 2023-04-09

Подкормки - обязательный пункт выращивания любого растения. Удобрять надо все саженцы - и в теплице, и в открытом грунте. Касторове масло можно применять как безопасный питательный состав для огородных культур.

Касторовое масло - натуральный безвредный продукт, помогающий при выращивании растений.

Изготавливают его из семян клещевины, применяют масло также в космической и авиационной отраслях, а также в медицине.

Касторовое масло помогает укрепить иммунитет слабых, болезненных растений, которые получали плохое питание или плохой уход.

Стимулятор роста готовится так: на литр воды возьмите чайную ложку касторового масла. Применяйте в виде орошения или полива в корневую часть.

После этого очень быстро начнут завязываться бутоны.

Раствором касторового масла подкармливаем растения перед фазой цветения. Достаточно одного раза в месяц.

Перед подкормкой хорошо пролейте землю предварительно отстоявшейся водой.

Все рекомендации по приготовлению и применению раствора надо соблюдать. Передозировка приведет к ожогу растений.