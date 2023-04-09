Минск назван самым криминальным городом Восточной Европы по версии Numbeo

Его возглавила белорусская столица Минск. В ТОП-10 вошли российские Новосибирск и Екатеринбург, они находятся на седьмом и восьмом местах.

В этом списке оказались сразу три украинских города. На второй строчке рейтинга находится Одесса, на третьем – Днепр.

Столица Украины Киев располагается на девятой строчке перечня самых криминальных восточноевропейских городов. ТОП-10 замыкает Кишинев.

Среди самых криминальных городов мира первую тройку составили британский Брэдфорд, итальянская Катания и французский Марсель.

Ранее самыми комфортными для жизни российскими городами были названы Москва, Санкт-Петербург и Казань.