Bloomberg: Disney и Apple могут столкнуться с проблемами при выводе активов из Китая

Издание ссылается на Майка Галлахера, руководителя спецкомитета в палате представителей США по стратегической конкуренции с Компартией Китая.

Он считает, что компаниям с широким присутствием в Китае придется смириться с формой выборочного экономического разделения.

Галлахер считает, что в ближайшее время такие компании не разорвут связи с Китаем, однако напряженность будет расти.

В результате ряд цепочек поставок может быть выведен из Китая, а это приведет к росту расходов бизнеса.

Он также уточнил, что практически все компании поддерживают ограничения по финансированию китайских технологий двойного назначения, включая искусственный интеллект.