Онкобольной звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов отказался от лечения в Израиле

Роман Попов долгое время делал тайну из тяжелого заболевания, однако сейчас открыто говорит о пережитом. Опухоль у актера обнаружили в 2018-м году, медики диагностировали рак мозга, сообщает Космополитен.

Звезде требовалось неотложное хирургическое вмешательство, потому что ситуация развивалась стремительно, опухоль могла стать неоперабельной.

Роман тогда в спешном порядке выбирал клинику.

Америка отпала сразу. Во-первых, невероятно дорого. Во-вторых, пациента еще надо довезти. Потому выбирал между Германией и Израилем. Поехал в Германию, так как там оперировался знакомый моей подруги, всё было на мази, — рассказал Попов.

Актер сериала «Полицейский с Рублевки», комедии «Каникулы президента» объяснил, что операция в Израиле стоила бы дороже, чем в Германии.

Кого хочу обмануть? Только у нас по ОМС можно прооперироваться, — заверил артист в подкасте «Шнурки в стакане» Константина Маласаева.

Астроцитома в голове Попова росла очень быстро. Опухоль врачи сумели обнаружить лишь на третьей стадии.