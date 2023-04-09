Bloomberg: после решения ОПЕК+ мировой нефтяной рынок перешел под контроль Саудовской Аравии

Ранее страны альянса сообщили о сокращении добычи нефти, причем Россия и Саудовская Аравия объявили об уменьшении объемов нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Такие же меры, но с меньшими объемами приняли ОАЭ, Оман, Кувейт, Алжир, Ирак. Это оказало шоковое воздействие на мировой рынок.

В результате Саудовская Аравия получила возможность диктовать цены, а это будет иметь определенные последствия для геополитики и мировой экономики.

Решение ОПЕК+ уже вызвало опасения по поводу ускорения инфляции, и в ближайшее время эти опасения будут только усиливаться.