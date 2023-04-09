Цветовод со стажем объяснил главный момент ухода за тюльпанами весной

Важно дать вовремя первую подкормку, делаем это после полного таяния снежного покрова. По календарю это будут месяцы - март/апрель.

Первым делом тюльпаны наращивают зеленую массу. На это уходит много сил, поддержкой для растений будет азотная подкормка.

Увлажняем грунт, вносим перегной: по 5 кг на метр квадратный. До этого перегной надо долго готовить, он должен перепревать до 3 лет.

Вместо перегноя можете добавить аммиачную селитру, смешав с древесной золой, берем соответственно 20 г и 1 стакан из расчета на один квадрат земли.

Другой вариант ранней весенней подкормки - мочевина (30 г на 10 л воды), вливаем по пол литра на каждый тюльпан.

Можете использовать и нитроаммофоску, 40 г на квадратный метр.

Если вы вносите сухие составы, то делать это надо так: рассыпьте гранулы вокруг растения, заделайте в верхний слой почвы.

Жидкие смеси даем цветам в виде полива, почву предварительно увлажняем. Если вы подкармливаете жидкими удобрениями сразу после схода снега, то полив перед этим делать не надо.