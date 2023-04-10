Super Mario Bros бьет рекорды среди игровых адаптаций в первые дни проката

Мультфильм, в котором Марио и его брат Луиджи сталкиваются с ужасным Боузером в Грибном королевстве, сумел обойти реакцию критиков, сетующих на уродство замысла и простоту сюжета.

Поколения, которые играли в эту культовую игру ностальгируют по ней, и многие родители привели на показ маленьких детей в эти пасхальные выходные.

Super Mario Bros в итоге, бьет несколько рекордов: лучший старт для первого опуса анимационного фильма и лучший старт года в целом.

Далеко впереди предыдущего обладателя титула «Человек-муравей и Оса: Квантумания» с его 106 миллионами долларов.

В мировом прокате «Марио» собрал 173 миллиона долларов, а, к примеру, во Франции он обогнал «Трех мушкетеров» Мартина Бурбулона за первые 24 часа.