Яна Рудковская рассказала о прибавлении в семье, продюсер мечтает о дочке

Ледовое шоу Евгения Плющенко под названием «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны», которое прошло в Москве в спорткомплексе «ВТБ Арена», стало грандиозным событием, сообщает Супер.ру.

После представления титулованный фигурист и его жена Яна Рудковская дали интервью. Яна при этом призналась, что мечтает о том, что семья стала еще больше.

Сестренка скоро будет, я обещаю, — уверенно заявила продюсер.

Евгений, по всей вероятности, разделяет желание жены. Когда у него спросили, что бы вы хотели еще, когда у вас все уже есть, фигурист также заявил, что мечтает о дочке.

Планы о прибавлении в семействе не по душе пока только старшему общему сыну пары - Саше Плющенко. Юный спортсмен признался, что не хочет сестру.

Надо, мы это проговорим, — сразу расставил точки над «i» Евгений.

Как напомнило издание, сейчас звездная пара воспитывает двоих совместных детей - 10-летнего Сашу и 2-летнего Арсения.