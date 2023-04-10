Концерт Арбениной и Ночных снайперов отменен в Перми из-за провокаций

Выступление рок-исполнительницы Дианы Арбениной и ее группы "Ночные снайперы" не состоится в Перми. Музыканты должны были выйти на сцену СК им. Сухарева уже 12 апреля.

Глава спортивной подготовки Пермской области Михаил Аминов, в ведении которого руководство спортивным комплексом, объявил, что мероприятие были вынуждены отменить под угрозой провокаций. Этой информацией Аминов поделился, общаясь с представителем издания "КоммерсантЪ".

Руководитель заявил, что по поводу персоны Арбениной наблюдается большой общественный резонанс, а также "на месте" боятся различного рода провокаций.

Аминов информировал, что решение доведено до сведения организаторов культурного события.

До этого сообщалось, что концерт рокеров не состоится в Перми, Чебоксарах и многих другие городах РФ.