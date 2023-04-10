Саамы, или лапландцы – самый древний из коренных народов Карелии, который появился здесь почти пять тысяч лет назад

Большинство обитает на севере Норвегии, на втором месте - Швеция и Финляндия, есть небольшое число саамов в Мурманской области, в селе Ловозеро.

Ученые до сих пор спорят, кто они такие и откуда пришли. Одни считают этот народ монголоидным, другие доказывают, что лапландцы — палеоевропейцы.

Язык саамов относят к финно-угорским языкам, но у лапландцев 10 диалектов саамского языка, которые настолько отличаются друг от друга, что могут называться самостоятельными.

Это даже затрудняет общение одних лапландцев с другими.

Несмотря на то, что саамов с 15 века обращали в христианство, народ сохранял свои верования и обряды, которые по сути, являются язычеством: они почитают разных духов, боятся обидеть землю, просят прощения у убитых животных, почитают священные камни.

Есть у саамов шаманы, или как они их называют, нойды.

Считалось, что они связывают мир людей и мир духов. Шаманы управляли ветром, насылали порчу, предсказывали будущее, лечили людей и оленей.