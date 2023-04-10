Бывалый садовод рассказал, как правильно поливать огурцы, чтобы был хороший урожай

Если полив проводится вовремя, в нужном количестве, а температура воды соответствует норме, то переживать за урожай не стоит.

Запомните, поливать огурцы с приходом жары надо каждый день, пропускать нельзя. Растение тяжело это переносит.

Когда жары сильной нет, то полив огурцов делаем раз в 3-4 дня. Этого будет достаточно.

Если пришли пасмурные и сырые дни, ограничьте поливы до одного раза в неделю. Когда дожди идут постоянно, не поливайте растения вовсе.

Водные процедуры устраивайте или рано утром или в позднее вечернее время. Днем этого делать не надо. Если полить в дневную жару, вода быстро испарится, и смысла в поливе не будет.

Нельзя брать для полива очень холодную воду. То же самое касается и очень горячей воды. Она должна быть средней температуры, ближе к теплой. Ориентируйтесь на температуру воздуха.