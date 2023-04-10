Турция спустила на воду первый авианосец TCG Anadolu для беспилотных средств авиации

«Турецкие беспилотники Bayraktar TB3 и Kizilelma, а также легкие боевые самолеты Hürjet смогут взлетать и садиться на корабль», — приветствовал спуск на воду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

TCG Anadolu длиной 231 метр и шириной 32 метра является крупнейшим турецким военным кораблем.

Судно сможет разместить на своей полётной палубе одиннадцать боевых беспилотников и 19 дополнительных вертолётов (или тридцать боевых беспилотников).

Корабль, строительство которого началось в 2016 году, также может нести до 94 машин, в том числе тринадцать танков.