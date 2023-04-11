Пропавшего с радаров Леонида Ярмольника заметили на дне рождения Преснякова

Певец Владимир Пресняков широко отпраздновал свое 55-летие. К этому празднику он готовится заранее и не раз переносил дату вечеринки, чтобы у всех знаменитых друзей была возможность туда попасть, сообщает Рrozvezd.info.

И юбилей на самом деле получился звездным. В числе гостей были Лариса Кудрявцева, Лариса Долина, Юлиана Караулова, Сергей Мазаев, Вячеслав Манучаров и многие другие.

Именинник много пел, на сцену выходили и его знаменитые друзья. В частности, Мазай исполнил свой хит "До свиданья, мама". А в исполнении именинника звучали "Стюардесса по имени Жанна", "Аэропорты", "Странник" и многие другие знаменитые композиции Преснякова.

Был на празднике и 69-летний Леонид Ярмольник, который после начала СВО внезапно исчез из поля зрения. По слухам, актер якобы переехал за границу - то ли в США, то ли в Прибалтику, где у него есть недвижимость.

Артист также перестал вести в соцсетях блог, не посещал светских мероприятияй. Но в последнее время начал выходить в люди в Москве. Недавно звезду видели в одном из театров столицы РФ, а теперь он оказался в числе гостей Преснякова-младшего.

Ярмольник снимал происходящее на телефон и тихо подпевал любимые хиты, стоя возле сцены.