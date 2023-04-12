Елена Преснякова рассказала, каково жить ее мужу после удаления почки

Популярный в советские годы музыкант Владимир Пресняков два года живет без одной почки. Орган удалили из-за осложнений, которые были вызваны сахарным диабетом, сообщает КП.

В интервью изданию жена артиста Елена Преснякова рассказала, что супруг не очень внимателен к своему здоровью и не любит ходить по медучреждениям. В итоге хроническое заболевание привело к таким серьезным последствиям.

Диабет требует постоянного меднаблюдения, периодической коррекции диеты, а также схем профилактики и лечения. Однако Преснякова-старшего, по словам солистка ВИА «Самоцветы», в кабинет врача и силой не затащишь.

Более того, артист на плохое самочувствие не жалуется и старается демонстрировать, что проблем у него нет.

Саксофонист пил годами одни и те же лекарства, хотя препараты положено менять раз в полгода. В результате у звезды отказала почка, ее удалили методом шунтирования.

Сейчас Елена Преснякова тщательно следит за здоровьем мужа и контролирует его питание. Она задумалась об уходе со сцены, чтобы посвятить свое время заботе о супруге. Но пока делать это не пришлось.

Петрович пошел на поправку. Конечно, ему надо особое внимание, но сейчас покидать сцену нет надобности.

Елена и Владимир Пресняковы в браке более полувека. Их сын Владимир Пресняков-младший тоже стал артистом и подарил родителям троих внуков.