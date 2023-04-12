Сердечные заболевания на ранней стадии можно выявить с помощью комплекса анализов

В первую очередь нужно обратить внимание на превышение в крови липопротеина А. Повышенный уровень этого белка показывает, что усилен риск развития сердечного приступа и инсульта.

Норма содержания липопротеина А в крови для взрослого человека - не больше 30 мг/дл.

Аполипопротеин А1 - это основной белок липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Если его содержание в организме низкое и составляет меньше 123 мг/дл, то это указывает на высокий риск развития ранних сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержащийся в крови белок фибриноген участвует в системе свертывания крови. Но его высокое содержание в организме усиливает риск развития инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний.

Нормальное значение содержания фибриногена в организме - меньше 300 мг/дл.

Маркером воспалительного процесса в артериях является повышенное содержание миелопероксидазы. В норме ее содержание в крови должно составлять меньше 400 мкм.