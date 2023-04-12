Кожуру и косточки граната можно применять с пользой для здоровья

Из кожуры гранатов можно сделать полезный отвар. В ней содержится много дубильных веществ и органических кислот.

Дубильные вещества прекрасно снимают боль при воспалениях ротовой полости и горла. А органические кислоты эффективно борются с различными инфекциями, в том числе пищевыми отравлениями.

Вопреки расхожему мнению, что косточки граната вредны, их можно и даже нужно есть вместе с ягодами. Косточки этого плода тоже очень полезны для здоровья.

Они содержат большое количество клетчатки и сложных углеводов, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому все части граната можно использовать в пищу с пользой для здоровья.