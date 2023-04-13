The Sun: Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за дня рождения своего сына

Автор материала ссылается на друга герцогов Сассекских и их биографа Омида Скоби, который поделился такой информацией.

Он также рассказал, что Меган Маркл останется дома, чтобы отпраздновать день рождения своего сына Арчи. Ему исполняется 4 года.

Скоби считает, что хоть принц Гарри и приедет в Великобританию, но вряд ли задержится там надолго.

Биограф полагает, что Гарри будет присутствовать только на церемонии, которая пройдет в Вестмистерском аббатстве.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию, но долгое время не подтверждали свое присутствие.