Ученые распознали уровень стресса по тому, как пользователь печатает на клавиатуре компьютера

Взламывание клавиатуры и отправка курсора на большие расстояния с помощью компьютерной мыши, может быть признаком стресса в повседневной работе.

Математики Мара Нагелин и ее коллеги из Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе представляют свои результаты в специализированном журнале Cell.

«Люди, находящиеся в состоянии стресса, чаще и менее точно двигают указателем мыши и перемещаются по экрану на большее расстояние. С другой стороны, расслабленные люди достигают места назначения более короткими и прямыми маршрутами и не торопятся», — рассказала Нагелин.

Люди в состоянии стресса допускали больше ошибок при наборе текста и писали более прерывисто, со многими короткими паузами.

Расслабленные люди делали ошибок меньше, но больше отдыхали.

«Повышение стресса негативно влияет на способность нашего мозга обрабатывать информацию. Это также влияет на наши моторные навыки», — рассказала психолог и соавтор работы Жасмин Керр.

Психиатр и исследователь стресса Мазда Адли, главный врач берлинской клиники Fliedner Klinik, назвала методологию исследования новаторской.

«Это интересный подход к изучению индивидуальной восприимчивости к стрессу», — отметил он в интервью Немецкому агентству печати.

«В будущем вы могли бы использовать этот метод, чтобы изучить, насколько вы подвержены стрессу и нарушениям при определенных внешних условиях, а затем изменить что-то в окружающей среде и посмотреть, изменилась ли ваша восприимчивость к стрессу», - добавил исследователь.

В ходе эксперимента было записано поведение мыши и клавиатуры, а также частота сердечных сокращений у 90 человек. Все они выполняли обычные офисные задания в лаборатории.

Ученые использовали машинное обучение и спросили людей, как они относятся к стрессу.

«Мы были удивлены тем, что набор текста и поведение мыши лучше предсказывают, как чувствуют себя люди в состоянии стресса, чем частота сердечных сокращений», — отметила Нагелин.

По словам Адли, в повседневной работе многих людей отвлекают постоянные новые электронные письма, сообщения в чате или телефонные звонки.

«Отвлекаемость вызывает стресс», - считает она.

Тогда имеет смысл оградить себя от мешающих раздражителей: читать электронную почту только каждые два часа, сигнализировать, если не хотите, чтобы вас беспокоили, или делать регулярные перерывы, советует эксперт.

Адли подчеркивает, что не всякий стресс негативен. Публичная лекция или соревнование могут вызвать пик стресса, который может быть стимулирующим и способствовать хорошему выступлению или даже комфортному ощущению.

Это становится проблематичным, когда пики стресса не спадают и пострадавшие больше не могут оправиться от них.

«Мы хотим помочь работникам выявлять стресс на ранней стадии, а не создавать инструмент мониторинга для компаний», — сказала Керр.

Имеет ли смысл распознавать стресс на рабочем месте на основе модели ETH, например, для предотвращения ущерба здоровью, для исследователей пока остается сложным вопросом.