Шуфутинский осудил уехавших из России артистов

Михаил Шуфутинский заявил, что не собирается уезжать из России. И предсказал, что коллег, которые решили эмигрировать, ждут трудные времена.
Исполнитель также подчеркнул, что лично его нельзя «сбить с пути», он никогда бы не переехал туда, где «поливают грязью его страну», сообщает ТАСС.
Я не остался в России, я здесь живу. Сегодня нельзя быть вдали от Родины, — подчеркнул певец.
Он добавил, что тем артистам, которые раньше за границей не жили и не работали, не удастся принять свой выбор.
Надо ли было все в жизни перечеркнуть и начать заново? Там ведь может и не получиться ничего. А чаще всего и не получается, — подчеркнул Шуфутинский.
Ранее о своем нежелании покидать РФ рассказал юморист Юрий Гальцев. Артист заявил, что он не может и не хочет оставить родных и работу.
У меня мама здесь, у меня здесь театр, друзья. У меня здесь дети. Я авторитет для родственников, что немаловажно. Ко мне прислушиваются, — подчеркивал он.