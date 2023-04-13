Шуфутинский осудил уехавших из России артистов

Михаил Шуфутинский заявил, что не собирается уезжать из России. И предсказал, что коллег, которые решили эмигрировать, ждут трудные времена.

Исполнитель также подчеркнул, что лично его нельзя «сбить с пути», он никогда бы не переехал туда, где «поливают грязью его страну», сообщает ТАСС.

Я не остался в России, я здесь живу. Сегодня нельзя быть вдали от Родины, — подчеркнул певец.

Он добавил, что тем артистам, которые раньше за границей не жили и не работали, не удастся принять свой выбор.

Надо ли было все в жизни перечеркнуть и начать заново? Там ведь может и не получиться ничего. А чаще всего и не получается, — подчеркнул Шуфутинский.

Ранее о своем нежелании покидать РФ рассказал юморист Юрий Гальцев. Артист заявил, что он не может и не хочет оставить родных и работу.