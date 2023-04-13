Соблюдайте эти правила, и у вас всегда будут водиться деньги

Большинство состоятельных людей, так или иначе, соблюдает негласные правила по отношению к своим финансам. Ведь, как доказывает жизнь, деньги любят не только счет, но и уважительное отношение.

Главные правила

1. Важно по жизни сохранять оптимизм и жизнерадостность. Удача и деньги обходят стороной пессимистов и постоянно ноющих людей.

2. Выбирайте качественный бумажник следующих цветов: красного, черного, зеленого или золотого.

Эти цвета символизируют деньги и богатство. Никогда не показывайте чужим людям содержимое кошелька – это плохая примета.

3. Никогда не отдавайте деньги с чувством сожаления. И всегда радуйтесь, когда финансы к вам поступают.

4. В одно из отделений бумажника поместите денежный талисман, который будет работать магнитом для денег.

Это может быть купюра со счастливым номером, китайская монета, подкова и др.

5. Чтобы всегда водились деньги, никогда не передавайте их кому-то из рук в руки. В этой ситуации кладите купюры на стол или на прилавок.

Брать деньги нужно правой рукой, а отдавать – левой.

6. Отдавайте долг мелкими купюрами. Это гарантирует финансовый рост в перспективе.

7. Не храните в кошельке ничего, кроме денег и банковских карт. Разные чеки, бумажки, записки, фотографии снижают энергетику финансов.

8. Если посчастливилось получить «легкие деньги», то их лучше потратить на покупки или развлечения.