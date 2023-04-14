Отец Орбакайте оценил ее композицию в честь Пугачевой

Микос Орбакас, являющийся бывшим мужем Аллы Пугачевой и отцом Кристины Орбакайте, высказался о выходе песни дочери в честь дня рождения матери.

Оказывается, родитель певицы даже не слышал эту песню. Общаясь с журналистом издания "Абзац", Орбакас заявил, что ничего не может сказать по поводу политики между строк композиции, так как не знаком с ней и ни чем не может помочь.

Своим треком Орбакайте дала понять, что находится на стороне матери, которую после запуска спецоперации "гнобят" в родном государстве.

В композиции дочь уверяет, что Алла Борисовна преодолеет все трудности на своем пути.

Напомним, что Пугачева пребывает в Израиле с марта 2022. Осенью прошлого года она на некоторое время приезжала в РФ, но после снова уехала за границу. Также семейство исполнительницы несколько месяцев провело в Прибалтике.