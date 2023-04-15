Франция повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет, соответствующий закон уже одобрен

Как утверждает источник, на государственном уровне были отклонены запросы о проведении референдума, запрещающего повышение пенсионного возраста.

Также высший конституционный орган Франции признал незаконными отдельные статьи законопроекта о пенсионной реформе.

В их числе принятие штрафных мер по отношению к организациям, которые не хотят брать на работу лиц старше 55 лет.

Новый закон о пенсионной реформе будет подписан главой Франции в течение двух дней. Документ вступит в силу после официальной публикации.