КНР на пути к военной поддержке РФ, на что указывает визит министра обороны Ли Шанфу в Москву

В последнее время наблюдается стремительное сближение Китая и России. Не так давно Си Цзиньпин посетил столицу РФ с дружеским визитом. Теперь туда едет министр обороны КНР.

Предстоящий визит главы Минобороны будет знаковым моментом в дальнейшем развитии межгосударственных отношений.

По версии обозревателя "МК" Михаила Ростовского, эта поездка - значительный политический сигнал, который можно расценивать и как предупреждение Западу.

Военное сотрудничество с Россией для Китая приобретает существенное значение.

Насколько активным и масштабным будет движение китайской стороны в этом направлении, покажет самое ближайшее будущее.