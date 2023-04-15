И буду обожать: Игорь Николаев поздравил с днем рождения Аллу Пугачеву

Прима советской и российской эстрады отмечает сегодня 74-й день рождения. И принимает поздравления друзей и поклонников.

Певец и композитор Игорь Николаев, с которым исполнительницу долгие годы связывала творческая и человеческая дружба, выложил в микроблоге совместное фото с Пугачевой.

Именинница в алом берете улыбается - так же, как и сам автор поста. Николаев, к слову, в нем подчеркнул, что Алла Борисовна в его жизни занимает значимое место, уточняет Тeleprogramma.pro

Дорогая Алла! Обожал, обожаю и буду обожать! С днем рождения! Спасибо за профессию, за мои песни, которые спели душой и сердцем - «Расскажите, птицы», «Паромщик», «Две звезды», «Айсберг», «Коралловые бусы», «Озеро Надежды», «Балалайка», «Осенний поцелуй», «Балет» и многие другие! Счастья и здоровья! - написал маэстро.

Алла Пугачева откликнулась на эти слова, предложив старому другу написать для нее к будущему юбилею еще один хит.

Спасибо! Пиши к столетию - не прогадаешь, - пошутила певица.

Как напоминает Рамблер, Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию после начала СВО на Украине. Сейчас она проживает в Израиле.