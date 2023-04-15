Муцениеце готовится к новоселью в дорогом особняке в Подмосковье

Агата Муцениеце в 2022 году купила 2-этажный особняк стоимостью в 20 миллионов российских рублей - в охраняемом поселке в Истринском районе Подмосковья, сообщает Рамблер.

Звезда сразу же стала его достраивать и ремонтировать. На данном этапе актриса уже закупает в новый дом новую мебель и скоро планирует заехать туда с детьми: 10-летним Тимофеем и 7-летней Мие.

Об этом Агата рассказала в своем YouTube-влоге «Честные будни». Муцениеце подробно показала свой коттедж: панорамные окна, много комнат, отделка в светлых тонах.

С Павлом Прилучным актриса развелись в 2020-ом году. До развода пара жила в подмосковном коттеджном поселке «Трувиль». Позже Агата и дети перебрались в московскую квартиру. Павел также покинул их бывшее семейное грездо - он предпочел купить дом поскромнее, уточняет КП.

После развода карьера Муцениеце стала более успешной. Она много снимается в кино и сериалах, участвует в шоу, получает доходы от рекламы в соцсетях.