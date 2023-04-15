Бывалый огородник назвал растения, которые нельзя подкармливать золой

17:54 2023-04-15

Древесной золой многие удобряют чуть ли не все подряд, не разобравшись, для каких целей ее лушче применять. Не всгда это удобрение приносит пользу, некоторым растениям от нее может быть только хуже.

Итак, помните, древесная зола вовсе не является подкормкой на все случаи жизни. Разберемся, как действует этот продукт.

Прежде всего, зола - раскислитель почвы и делает ее щелочной. Если вы посадите туда растения, которым хорошо в кислом грунте, они могут погибнуть после такой подкормки.

Вот поэтому не вносите древесную золу в грядку с щавелем, редисом, гортензией, голубикой.

Помните, что при внесении золы не нужно допускать касания ее с почвой или водой и землей.

Еще одно важное правило для золы: не соединяйте ее с компостом или навозом, доломитовой мукой.

Если все эти требования соблюдать, тогда проблем с огородом не будет и урожайность останется на высоте.