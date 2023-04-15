Бывалый огородник назвал растения, которые нельзя подкармливать золой

Итак, помните, древесная зола вовсе не является подкормкой на все случаи жизни. Разберемся, как действует этот продукт.

Прежде всего, зола - раскислитель почвы и делает ее щелочной. Если вы посадите туда растения, которым хорошо в кислом грунте, они могут погибнуть после такой подкормки.

Вот поэтому не вносите древесную золу в грядку с щавелем, редисом, гортензией, голубикой.

Помните, что при внесении золы не нужно допускать касания ее с почвой или водой и землей.

Еще одно важное правило для золы: не соединяйте ее с компостом или навозом, доломитовой мукой.

Если все эти требования соблюдать, тогда проблем с огородом не будет и урожайность останется на высоте.